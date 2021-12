SSD esterno 1 TB: offerta Amazon per la memoria portatile Samsung

Con l'inizio di dicembre 2021, su Amazon possiamo trovare in offerta un SSD portatile esterno marcato Samsung da 1 TB. Lo sconto è di 13.64€, ovvero del 10%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo SSD è 138.36€. Il prezzo è rimasto bene o male fisso nelle ultime settimane. Ora, si trova al proprio minimo storico sulla piattaforma, dopo un regolare calo di prezzo avvenuto durante l'intero anno.

Questo SSD Samsung da 1 TB propone velocità fino a 1.050 MB/s. L'interfaccia USB è 3.2 Gen2, retrocompatibile. La scocca in metallo permette di sopportare cadute fino a 2 m di altezza. Dispone di protezione con password opzionale ed encription hardware AES 256 bit. Nella confezione sono includi i cavi USB tipo C a C, e USB Tipo C a A.

SSD Samsung

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.