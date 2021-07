The Witcher: Henry Cavill voleva citare di Warhammer sul set, ma nessuno lo avrebbe capito

Dura la vita dei nerd, anche se ti chiami Henry Cavill e nella tua carriera d'attore hai interpretato Superman e Geralt di Rivia. Durante le riprese di The Witcher, infatti, l'attore avrebbe voluto citare fortissimamente Warhammer 40K sul set, ma non ha potuto farlo: nessuno lo avrebbe capito.

Per questo motivo ha dovuto tenere la cosa per se fino alla recente WitcherCon, un evento dedicato allo strigo, ma durante il quale è sicuro che avrebbe trovato qualcuno in grado di capirlo.

Ma cos'è la cosa che lo ha "tormentato" in tutti questi mesi? Il fatto che in una stanza nella quale si sono effettuate le riprese c'era un enorme lampadario dalla forma molto particolare. Difficile da spiegare, a meno che uno conosca la Fortezza di Pietranera. Ecco che Cavill aveva trovato un'interessante similitudine, ma non l'ha mai potuta utilizzare coi colleghi.