The Witcher: Ronin, CD Projekt RED porta su Kickstarter il manga dello strigo

CD Projekt RED, lo studio polacco di The Witcher 3 Wild Hunt e Cyberpunk 2077, ha deciso di avviare un Kickstarter per pubblicare un manga dedicato allo strigo. The Witcher: Ronin sarà un fumetto nel quale Geralt di Rivia di trova a dover combattere i mostri tipici della cultura giapponese.

Per l'occasione il publisher ha pubblicato anche un trailer che spiega il progetto.

A questo indirizzo, invece, si può partecipare al progetto.

Con questo Kickstarter CD Projekt RED propone un'edizione da collezionisti del primo volume, con tanto di copertina rigida. La storia parla di Geralt di Rivia che arriva nell'antico Giappone dove deve affrontare e combattere alcuni dei più celebri mostri della mitologia orientale. Il witcher arirva in queste terre mentre p sulle tracce della mitica Regina delle nevi Yuki Onna.

Cosa farete? Parteciperete alla raccolta fondi? Nelle scorse ore, durante la WitchCon, CD Projekt REd ha annunciato che The Witcher 3 avrà DLC basati sulla serie Netflix.