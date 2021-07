Nintendo Switch OLED: "le funzionalità e la configurazione dei Joy-Con non cambiano", e il drifting?

Negli USA hanno potuto testare con mano il nuovo modello di Nintendo Switch, quello con lo schermo OLED. Si tratta di un modello che apporta alcuni sostanziali miglioramenti all'esperienza Switch, come uno schermo più grande e colorato, una migliore base d'appoggio e delle casse più potenti e precise. C'è però, un'altra domanda che si chiedono tutti coloro che hanno sofferto di drifting coi controller di Nintendo Switch: quelli montati da Switch OLED soffriranno dello stesso problema? La risposta di Nintendo è stata piuttosto evasiva, dato che ha detto che "le funzionalità e la configurazione dei Joy-Con non cambiano".

Cosa vuol dire? Che nonostante tutto c'è ancora il pericolo che i Joy-Con comincino a registrare movimenti delle leve analogiche che in realtà non sono stati fatti o è un modo per evitare di ammettere che il problema esiste su larga scala, soprattutto alla luce del fatto che ci sono già diverse cause in corso e ogni tipo di dichiarazione fuori posto potrebbe essere utilizzata contro l'azienda giapponese? Comunque nella risposta c'è scritto che Nintendo continua a migliorare costantemente i propri prodotti, una cosa che potrebbe significare che qualcosa a distanza di 4 anni è stato fatto.

I Joy-Con di Nintendo Switch OLED

I colleghi americani non lo sanno e avendo potuto solo provare la console non sanno con sicurezza se qualcosa all'interno dei nuovi Joy-Con sia cambiato. Possono solo riportare la risposta della grande N che evita di parlare di drifting, ma che rimanda al servizio clienti per ogni problema riscontrato.

"La configurazione e la funzionalità del controller Joy-Con non sono cambiate con Nintendo Switch (modello OLED)." ha scritto Nintendo. "La configurazione e la funzionalità sono le stesse dei controller Joy-Con per la console Nintendo Switch. In Nintendo siamo molto orgogliosi di creare prodotti di qualità e li miglioriamo continuamente. Siamo a conoscenza delle segnalazioni che ci dicono che alcuni controller Joy-Con non hanno funzionato correttamente. Vogliamo che i nostri clienti si divertano con Nintendo Switch, e se qualcosa non dovesse consentire loro di raggiungere questo obiettivo li incoraggiamo a visitare il sito http://support.nintendo.com in modo da poterli aiutare."