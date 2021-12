PS Plus, dicembre 2021: giochi PS5 e PS4 gratis annunciati

Precisamente, i giochi gratis del PS Plus di dicembre 2021 saranno disponibili in questi formati:

Ora è ufficiale: Sony ha annunciato l'ultima tornata del 2021 di giochi gratis PS4 e PS5 per gli abbonati a PlayStation Plus. Ecco i giochi scaricabili a dicembre 2021 , senza costi aggiuntivi, dagli abbonati a PS Plus : Godfall, Mortal Shell e LEGO DC Super-Villains, a cui si aggiungono i tre titoli per PlayStation VR già disponibili dal mese scorso e che rimarranno a disposizione fino al 3 gennaio 2022, ovvero The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners e Until You Fall.

Godfall

Titolo di lancio di PS5, arrivato da poco anche su PlayStation 4, Godfall - primo gioco gratis del PS Plus di dicembre 2021 - non è stato l'action capace di mostrarci le potenzialità della next-gen che avremmo sperato. La narrativa, anche quella emergente, risulta superficiale, mentre il gameplay è un mix tra Warframe e Destiny non sempre riuscito. Parliamo quindi di un looter shooter con visuale in terza persona, dove il focus del giocatore è tutto nella raccolta di un equipaggiamento sempre migliore con l'obiettivo di potenziare il proprio avatar e poter così affrontare sfide di livello crescente per raccogliere ulteriore bottino, in un loop di gameplay che, teoricamente, non si esaurisce mai.

In particolare, La Challenger Edition qui presente rappresenta una nuova edizione del gioco, che comprende le modalità endgame ma non la modalità storia principale. Con questa, abbiamo immediatamente accesso a una serie di armi letali e punti abilità, consentendo di provare tutte e tre le modalità endgame: Portatore di Luce, Pietre del Sogno e Torre delle Prove Ascesa, ma non c'è la modalità storia.

Gioca in modalità cooperativa con 3 giocatori per mostrare le tue abilità, perfezionare la tua build e distruggere i tuoi nemici. La modalità cooperativa della Challenger Edition è compatibile con tutte le edizioni aggiornate di Godfall e supporta il gioco cross-gen.

Nonostante lacune e difetti riesce comunque a strappare qualche ora di divertimento nel corso della sua campagna principale, grazie a un sistema di combattimento viscerale e immediato. Vi consigliamo quindi di scaricarlo, potrebbe darvi qualche soddisfazione inattesa.

Ecco la nostre recensione di Godfall.