Halo Infinite: peso della Campagna single player svelato, è piuttosto contenuta

Halo Infinite si prepara al suo lancio in forma completa, svelando anche il peso e dimensioni della Campagna single player, ovvero l'altra componente oltre al multiplayer già disponibile, caratterizzata da dimensioni decisamente contenute.

Download e installazione completa di Halo Infinite non richiederanno dunque la gestione di quantità assurde di spazio su SSD e hard disk, a quanto pare, almeno stando a quanto riferito dall'app ufficiale di Xbox Game Pass, sulla quale il gioco è già disponibile per il pre-load in modo da essere pronti all'avvio una volta giunti all'8 dicembre 2021.

In base ai dati riportati sull'app, la Campagna single player di Halo Infinite richiede 28 GB di download e spazio libero su SSD per quanto riguarda Xbox Series X|S e verosimilmente anche per Xbox One.

La sezione multiplayer richiede altri 18 GB di spazio, per un totale di circa 46 GB di download e spazio libero richiesto per l'installazione.

Considerando che si tratta di un gioco open world di notevoli dimensioni non è un quantitativo di memoria folle, anzi appare alquanto contenuto, rispetto a molti altri esempi che si vedono di questi tempi. La notizia giunge particolarmente lieta soprattutto per i possessori di Xbox Series S, che hanno a che fare con 500 GB di spazio libero sull'SSD della console come quantitativo di base.

Ci saranno poi da valutare eventuali aggiornamenti, che potrebbero arrivare soprattutto per quanto riguarda la sezione multiplayer, che al momento è ancora in fase di beta e potrebbe dunque ricevere delle aggiunte sostanziali al momento dell'uscita di Halo Infinite in versione completa, ma per il momento la quantità di spazio richiesta nel complesso dal gioco dovrebbe essere di 46 GB su Xbox Series X|S.

Abbiamo inoltre saputo quando arriveranno le recensioni del gioco, mentre 343 Industries ha modificato la progressione del multiplayer aumentando le ricompense quotidiane per ogni partita.