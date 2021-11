Halo Infinite: aumentano le ricompense quotidiane per ogni partita, ecco quanti XP

Halo Infinite otterrà nelle prossime ore un altro aggiornamento al bilanciamento delle ricompense per quanto riguarda le partite quotidiane, che aumentano sensibilmente nell'ottica di migliorare la progressione del Battle Pass, argomento sempre molto dibattuto in queste prime settimane di multiplayer free-to-play, vediamo dunque quanti punti XP verranno assegnati per ogni partita.

La progressione lenta nel battle pass è ormai una delle polemiche fisse da un paio di settimane, ovvero dal lancio stesso a sorpresa della sezione multiplayer gratuita di Halo Infinite, e 343 Industries sta cercando di porre rimedio alla situazione attraverso nuovi bilanciamenti delle ricompense, in modo da consentire ai giocatori di scalare meglio tra i livelli previsti in questa prima stagione, come emerso anche dai primi cambiamenti effettuati nei giorni scorsi.

John Junyszek ha spiegato dunque alcuni cambiamenti che sono stati attuati proprio in queste ore per modificare un po' la situazione, ovvero l'incremento delle ricompense in termini di punti XP per le prime 6 partite di ogni giorno, secondo il seguente schema: