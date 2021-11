Age of Empires 4: aggiornamento 8324 disponibile, vediamo cosa cambia

Lanciato l'aggiornamento 8324 di Age of Empires 4, chiamato anche l'aggiornamento invernale (arrivato un po' in anticipo, come ammesso dagli stessi sviluppatori), che introduce diverse novità nel titolo, in particolare a livello di bilanciamento e di fix.

In totale le modifiche al gioco introdotte dalla patch 8324 sono più di cento, molte delle quali sono basate sui feedback degli utenti, e vertono in particolare ad aumentare il tasso di sfida per tutte le civiltà. Da notare che installando l'aggiornamento invernale non si potranno più usare i replay e i salvataggi delle vecchie build, quindi fate attenzione. I progressi della campagna, invece, non saranno toccati.

Tra le modifiche introdotte, spiccano la possibilità di vedere in gioco i punteggi dei giocatori e quella di rivedere la mappa nel dopo partita, per studiare le strategie adottate durante la stessa. Migliorata anche la mini mappa, ora molto più leggibile, grazie alle icone di dimensioni ridotte e alla maggiore visibilità di alcuni elementi.

Per tutte le novità, comunque, vi rimandiamo all'imponente nota di rilascio ufficiale.

Age of Empires IV è disponibile per PC. Si tratta di uno dei titoli di questo Natale, atteso per anni dai videogiocatori appassionati della serie. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione.