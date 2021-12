Assetto Corsa Competizione su PS5 e Xbox Series X|S, trailer dell'upgrade gratuito

Assetto Corsa Competizione arriverà su PS5 e Xbox Series X|S il 24 febbraio 2022, con upgrade gratuito per i possessori del gioco in versione PS4 e Xbox One, come conferma il nuovo trailer pubblicato da Kunos Simulazioni.

Annunciato lo scorso agosto, Assetto Corsa Competizione per PS5 e Xbox Series X|S includerà naturalmente dei miglioramenti tecnici, il più importante dei quali è il passaggio ai 60 fps.

Caratteristiche che vengono messe in evidenza nel video, con le vetture che sfrecciano sullo schermo in maniera fluida, percorrendo a grande velocità i tracciati durante momenti diversi della giornata grazie al ciclo giorno / notte e al meteo dinamico.

Per ottenere l'upgrade gratuito di Assetto Corsa Competizione i possessori del gioco in versione PS4 o Xbox One non dovranno far altro che scaricare un aggiornamento. Potranno inoltre trasferire i salvataggi sulla nuova console.

Fra le altre migliorie introdotte per l'occasione spiccano anche le livree aggiornate al 2021 e un'opzione per creare lobby private per le partite in multiplayer.