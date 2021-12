Sony e Acer partner di Cinecittà Game HUB, a supporto dell'industria videoludica italiana

In particolare, il progetto parte a dicembre e si sviluppa fino alla primavera, coinvolgendo 10 start up italiane selezionate in base ai progetti presentati. Ecco quali sono i protagonisti dell'iniziativa:

Sony Interactive Entertainment e Acer hanno annunciato il loro supporto al progetto Cinecittà Game HUB , per lo sviluppo dell'industria videoludica in Italia, attraverso iniziative e strutture a sostegno delle software house e delle compagnie che operano nel settore dei videogiochi.

Insieme a Cinecittà sostengono il progetto la Regione Lazio e il Ministero della Cultura-Direzione Cinema, in collaborazione con IIDEA (che raccoglie le imprese del settore che operano in Italia). L'iniziativa ha anche il supporto di tre grandi realtà imprenditoriali come Sony Interactive Entertainment Italia, Epic Games e ACER.

A coordinare le attività formative dell'Hub sarà Mauro Fanelli, (Co-founder, Direttore Creativo & CEO dello studio di sviluppo indipendente MixedBag ed ex-vicepresidente di IIDEA), che guiderà un gruppo di tutor tra cui Elisa Farinetti (Co-founder & CEO, Broken Arms Games), Luca Marchetti (Co-founder & CEO, Studio Evil), Elisa Di Lorenzo (Co-founder & CEO, Untold Games) e Daniele Azara (Head of Games & Chief Creative Director, One-O-One Games).

Cinecittà, da sede storica del cinema all'iniziativa Game HUB

I tutor selezionati hanno esperienza pluriennale nel settore dello sviluppo gaming e ricoprono cariche manageriali nei rispettivi team.

Sony Interactive Italia fornirà, per l'occasione, un kit di sviluppo PlayStation come investimento a fondo perduto per il progetto in questione, da far utilizzare agli sviluppatori coinvolti.

"Siamo orgogliosi di prendere parte al progetto di accelerazione Cinecittà Game Hub", ha dichiarato Marco Saletta, General Manager di Sony Interactive Entertainment Italia. "L'adesione e il contributo di SIE Italia esprimono la nostra volontà di incidere attivamente sullo sviluppo dell'industria del videogioco in Italia; da un lato supportando una start-up nel processo di implementazione del proprio prototipo; ma, soprattutto, con l'ambizioso proposito di partecipare in maniera fattiva al doveroso percorso di crescita e maturazione dello sviluppo indipendente nel nostro Paese."

Acer, da parte sua, metterà a disposizione PC e altre attrezzature per lo sviluppo dei vari progetti di Cinecittà Game HUB:

"Il mondo del gaming rappresenta un condensato di opportunità economiche, occupazionali, didattiche, relazionali e di intrattenimento, con un impatto importante sulla società e sull'economia", ha commentato Tiziana Ena, PBU and Greek Market Head di Acer. "I videogame non sono solo uno strumento di svago, ma aiutano anche a sviluppare abilità di problem solving, a prendere decisioni velocemente e ad apprendere competenze specifiche. Si tratta inoltre di un settore che ha un impatto significativo sull'economia italiana, con un giro d'affari di quasi 2,2 miliardi di euro nel 2020, cresciuto del +21,9% rispetto al 2019 e raddoppiato rispetto al 20161".