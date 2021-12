The Sims 4 e Bretman Rock insieme per celebrare la scoperta di sé e la creatività

EA e Maxis hanno annunciato una collaborazione con il noto influencer, imprenditore e creativo Bretman Rock per una campagna promozionale di The Sims 4 che invita tutti a scoprire i diversi lati di sé stessi e chi possono diventare nel gioco ma anche nella vita reale.

Per chi non lo conoscesse, Bretman Rock è un fenomeno di internet con più di 50 milioni di follower, noto per la sua personalità vibrante e la sua esilarante visione della vita.

Ispirato dalle classiche sitcom di formazione, nella campagna "Find Yourselves", facciamo la conoscenza dei molteplici lati di Bretman Rock: gotico adolescente, papà impertinente, chef materno, astronauta emozionato e cowboy urbano, che vivono insieme in un'unica, grande, strana famiglia, che può esistere solo in The Sims. La campagna è stata pensata per aiutare i giocatori ad abbracciare il caos che deriva dalla scoperta di sé, e connettersi con idee, esperienze e le molte versioni di se stessi che non possono ancora esplorare nella vita reale.

"Gioco a The Sims da quando ero un bambino e sono più che entusiasta di collaborare con il marchio per incoraggiare tutti a scoprire e celebrare le proprie molteplici personalità", ha detto Bretman Rock. "In The Sims, sono in grado di sperimentare molte versioni diverse di me stesso in un mondo senza confini e giudizi, e voglio che tutti gli altri sentano quanto questo sia liberatorio ed esaltante. Siate chi volete, uscite con chi volete, vestitevi come volete. Venite a incontrarmi in The Sims!"

"The Sims continua a costruire una piattaforma per i giocatori per creare ed esplorare senza confini", ha detto Julia Victor, Senior Director, Head of Brand, per The Sims. "Bretman Rock è un sostenitore dell'accettazione da parte di tutti di essere fedeli a se stessi e, insieme, speriamo di incoraggiare i giocatori a celebrare quel caos di formazione che crea momenti determinanti e nuove opportunità, ispirandoli a scoprire i molti lati diversi di se stessi. - sia in The Sims che nella vita reale".

Per un periodo di tempo limitato, The Sims e Bretman Rock stanno collaborando per aiutare i giocatori a trovare i propri #SimSelves su TikTok. La sfida degli Hashtag sarà presente con un filtro personalizzabile con effetto brandizzato che consente loro di provare diversi personaggi ispirati ai Sims come Pastel Goth o Mermaidcore attraverso la realtà aumentata. Quando "rivelano" il loro nuovo Sim, un effetto a tema si attiverà, aggiungendo l'atmosfera del loro personaggio selezionato. I giocatori sono invitati a condividere le loro storie di come The Sims li ha aiutati a trovare se stessi attraverso la community su Twitter, Instagram e TikTok utilizzando l'hashtag #SimsSelves.