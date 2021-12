ASUS ROG: disponibili le nuove periferiche con colorazione Moonlight White

La lineup di periferiche ASUS ROG con colorazione Moonlight White si arricchisce con le nuove varianti del mouse ambidestro ROG Strix Impact II, delle cuffie da gaming ASUS ROG Strix Go Core e degli auricolari ASUS ROG Cetra II Core.

La nuova colorazione guarda a chi preferisce un'estetica minimalista, ma la nuova edizione del mouse ASUS ROG Strix Impact II Moonlight White, disponibile in sconto su Amazon a 42,50 euro, non rinuncia alla colorazione RGB, mantenendo ovviamente anche le altre caratteristiche tra cui sensore ottico da 6.200 dpi, switch push-fit come l'edizione Gundam, 79 grammi di peso, campionamento di 220 pollici per secondo e polling rate da 1000 Hz.

La lineup ASUS ROG Moonlight White

Passando alle caratteristiche delle cuffie ASUS ROG Strix Go Core Moonlight White, anche queste disponibili su Amazon e con uno sconto di oltre 16 euro, troviamo microfono staccabile tarato sulla voce umana, driver proprietari ASUS Essence da 40 mm e jack da 3,5 mm con ovvio supporto per PC, Mac, dispositivi mobile e tutte le console di nuova generazione.

Offerta Amazon ASUS ROG Strix Impact II Moonlight White Mouse Gaming USB, Sensore Ottico 6.200 DPI, 5 Tasti Programmabili, Illuminazio... € 50,9 € 42,5 Vedi

Offerta Amazon ASUS ROG Strix Go Core Moonlight White Cuffia Gaming Jack 3.5mm, Audio Alta Risoluzione, Microfono Cancellazione Rumore... € 99,9 € 82,9 Vedi

Offerta Amazon ASUS ROG Cetra II Core Moonlight White Cuffia Gaming In-ear, Jack 3.5mm a 90 gradi, Driver in Silicone Liquido (LSR), A... € 79,45 Vedi

Anche gli auricolari ASUS ROG Cetra II Core Moonlight White, disponibili presso i rivenditori terze parti di Amazon a circa 73 euro contro i 79.90 ufficiali, montano driver ASUS Essence e garantiscono la compatibilità con quasi ogni piattaforma immaginabile tra cui PlayStation 5, Xbox Series X/S, ROG Phone 5, smartphone, PC Mac e Nintendo Switch.