PlayStation Plus, novembre 2021: Knockout City, Kingdoms of Amalur e PS VR

PlayStation Plus cambia registro a novembre 2021, offrendo ai propri abbonati un aggiornamento che include ben sei giochi anziché tre grazie all'aggiunta dei titoli per PlayStation VR, che d'ora in avanti dovrebbero diventare una presenza fissa all'interno della line-up mensile della piattaforma in abbonamento Sony.

Il nome più rilevante è senza dubbio quello di Knockout City, il divertente sportivo a base multiplayer che approda nel catalogo di PS Plus con la doppia versione per PS5 (al debutto assoluto) e PS4, ma appare molto interessante anche l'arrivo di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, remaster dell'ottimo action RPG targato 38 Studios e Big Huge Games.

Oltre all'esperienza competitiva in stile Among Us di First Class Trouble, ci sono come detto ben tre giochi per i possessori del visore PlayStation VR: si tratta dell'avventura survival The Walking Dead: Saints & Sinners, del picchiaduro all'arma bianca Until You Fall e dell'inquietante horror sci-fi The Persistence.

L'abbondante selezione di novembre 2021 su PlayStation Plus ha convinto i lettori di Multiplayer.it? In realtà no, stando al nostro sondaggio: il 48% degli utenti ha ritenuto l'aggiornamento per nulla soddisfacente, il 25% poco soddisfacente. Appena l'8% degli intervistati si è dichiarato molto soddisfatto.