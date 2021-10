Roblox non funziona da un giorno intero, ancora nessuna soluzione in vista

Roblox non funziona ancora: a distanza di più di 24 ore i server di uno dei giochi online più popolari del mondo (se non il numero uno) sono ancora offline e Roblox Corp., la compagnia che gestisce il titolo, non ha ancora trovato una soluzione definitiva o dato indicazioni sulla situazione, al di là di un vago aggiornamento.

Qualche ora fa, nella giornata di ieri, Roblox Corp. aveva riferito di essere a conoscenza di "problemi con Roblox" e che gli sviluppatori stavano "lavorando duramente per far tornare tutto alla normalità". Praticamente 24 ore dopo, la situazione non sembra ancora essersi risolta e non ci sono comunicazioni precise sullo stato dei lavori.

Al momento, il gioco non risulta ancora raggiungibile, con un messaggio che indica un errore di autenticazione o qualcosa del genere se si prova ad avviarlo. Il problema collegato a questa indisponibilità della piattaforma ricade anche sui molti creatori di contenuti, che puntano sul funzionamento di Roblox per poter monetizzare e guadagnare da quanto messo in condivisione. Con i server down, si stima che siano stati persi 3 milioni di utenti.



Di recente è arrivato un altro messaggio da parte di Roblox Corp. su Twitter, nel quale gli sviluppatori comunicano che "stanno ancora facendo progressi" e che ci terranno informati, ma non ci sono ancora spiegazioni precise su cosa sia accaduto. Secondo i dati diffusi qualche giorno fa, Roblox ha raggiunto 3 miliardi di account creati, tanto per dare un'idea delle dimensioni del fenomeno in questione.