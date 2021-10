Roblox ha raggiunto 3 miliardi di account creati, record impressionante

Roblox si conferma sempre più il gioco dei record con il raggiungimento di ben 3 milioni di account registrati sulla piattaforma, cosa che ovviamente non corrisponde proprio alla quantità di utenti attivi ma che rende l'idea di come il titolo sia estremamente popolare in tutto il mondo.

Secondo quanto riferito in via ufficiale, Roblox ha raggiunto 3 miliardi di account registrati sulla piattaforma, un risultato che molte aziende, anche semplicemente di servizi più che di videogiochi, possono solo sognare. Bisogna ovviamente riconoscere che la registrazione di un account su Roblox è totalmente gratuita e il sistema consente la creazione di diversi account anche da parte di un singolo giocatore, dunque ovviamente la questione va ridimensionata perché non c'è un rapporto univoco tra account registrati e giocatori, ma si tratta comunque di numeri davvero impressionanti.



D'altra parte, avevamo già visto emergere numeri incredibili già con 48 milioni di giocatori in un solo giorno e +100% di guadagni ad agosto 2021, con il titolo diventato una sorta di fenomeno di massa dai contorni difficilmente rilevabili entro gli schemi standard dei videogiochi veri e propri. Bisogna anche dire che vive in una dimensione un po' a sé stante, tanto è vero che nei suoi 20 anni di storia è stato relativamente poco trattato dai canali standard ufficiali dedicati ai videogiochi.

Di recente, abbiamo visto Squid Game in Roblox, tanto per dare un esempio di come questa piattaforma assorba gli influssi della cultura popolare in varie maniere, essenzialmente creandone videogiochi fatti dagli utenti stessi.

La creazione degli account è gratuita ed è possibile crearne diversi da parte di uno stesso utente, motivo per il quale il nuovo dato non va confuso con la quantità di giocatori effettivi, anche perché molti di quelli potrebbero essere dei bot, ma 3 miliardi di account registrati sono comunque un traguardo alquanto storico, se si pensa che, per esempio, Steam nel suo complesso ha 1 miliardo di utenti registrati alla piattaforma.