Nintendo Switch, vendite per oltre 2 milioni di console in Spagna

Nintendo Switch ha totalizzato finora vendite per oltre 2 milioni di console in Spagna: salvo sorprese natalizie, la piattaforma ibrida giapponese punta a imporsi come la più venduta nel 2021, per il terzo anno di fila.

Battuta PS5 ad agosto, Nintendo Switch sta letteralmente monopolizzando il mercato spagnolo; anche sul fronte del software, se consideriamo che sei fra i dieci giochi più venduti quest'anno sono pubblicati da Nintendo.

Il titolo di maggior successo finora è stato Super Mario 3D World + Bowser's Fury (qui la recensione) con circa 150.000 copie, ma la cosa non stupisce affatto: basti pensare che si tratta del gioco fisico più venduto del 2021 in Europa.

Per quanto riguarda invece le produzioni più recenti, Metroid Dread (qui la recensione) ha venduto finora in Spagna oltre 30.000 copie: un ottimo risultato per la nuova avventura di Samus Aran, sviluppata in questo caso dal team spagnolo MercurySteam.

E le altre console? Sappiamo che PS5 deve fare i conti con problemi di disponibilità e secondo Intel lo scenario sarà questo fino al 2023, mentre PS4 è in assoluto ancora la console più venduta sul territorio spagnolo con i suoi 3,3 milioni di unità registrati a ottobre 2019.

Fanalino di coda Xbox One, che in Spagna ha raggiunto i 400.000 pezzi alla fine del 2018. Bisognerà capire se Xbox Series X e Xbox Series S riusciranno a conquistare l'utenza iberica, anche grazie alla straordinaria convenienza del Game Pass.