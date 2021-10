Splatoon 3, nuovo artwork del gioco Nintendo Switch per Halloween

Splatoon 3, l'artwork di Halloween

Splatoon 3 torna a mostrarsi con un pregevole artwork realizzato dal team di sviluppo del gioco per celebrare Halloween. Un'immagine stilosa, che ritrae i personaggi principali intenti a osservarci nel buio. Dolcetto o scherzetto?

A qualche giorno dal trailer di Splatoon al Nintendo Direct, si concretizza dunque un'ulteriore occasione per fare il punto sull'atteso terzo capitolo della serie, una delle nuove proprietà intellettuali più interessanti della casa di Kyoto.

Il gioco, in uscita nel corso del 2022 in esclusiva su Nintendo Switch, includerà nuovi scenari e nuove armi, nonché l'annunciato ritorno dei misteriosi Mammiferiani in un'apposita modalità.

Preparati a scoprire Splattonia, un assolato deserto abitato da Inkling e Octoling veterani di mille battaglie. Splatville, la città del caos, è il cuore pulsante di queste polverose distese.

Persino in questa regione desolata, le mischie mollusche regnano sovrane e le battaglie si svolgono nei nuovi livelli che punteggiano l'arido paesaggio, come il maestoso Grank Canyon.

Grazie a mosse tutte nuove, a una nuova arma a forma di arco e ad armi speciali mai viste prima, come il granchio armato, i combattenti possono schivare gli attacchi e imbrattare superfici più grandi.