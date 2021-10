Fortnite x League of Legends, Jinx in arrivo per l'uscita di Arcane su Netflix

Fortnite sarà protagonista la prossima settimana di un crossover con League of Legends che vedrà il debutto di Jinx nel celebre battle royale, al fine di celebrare la serie Arcane in uscita su Netflix.

"Dagli ideatori di League of Legends arriva la nuova serie animata Arcane. La storia, ambientata nell'utopica regione di Piltover e nelle oppresse vallate di Zaun, svela le origini di due campioni iconici del gioco e la lotta al potere che li dividerà", recita la sinossi del trailer italiano dello show, che potete vedere qui sotto.

Definita non a caso "la mina vagante", Jinx è uno dei personaggi più popolari di League of Legends: Wild Rift (qui la recensione): una combattente ranged che attacca dalla distanza grazie al suo enorme cannone elettrico.

Per il momento non è chiaro se quello di Jinx sarà un debutto in solitaria oppure anche altri eroi di League of Legends troveranno posto sull'isola di Fortnite.