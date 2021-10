Book of Travels, l'intervista al direttore artistico Jakob Tuchten che ci parla del suo originale MMO

Dei giochi provati nell'ultimo periodo, l'MMO Book of Travels è uno di quelli che ci ha colpiti di più, per il suo stile grafico originale e curato e per le idee che si porta dietro, alcune ottime, altre discutibili, ma tutte sicuramente coraggiose. Vagare per le terre di Braided Shores è un'esperienza quantomai rinfrancante e originale, che riesce a stupire in più di un'occasione, grazie alla cura posta nella parte ruolistica, prevalente su tutto il resto. Per questo siamo stati lieti di poter intervistare il direttore artistico, nonché capo della software house Might and Delight, Jakob Tuchten , che ci ha dato diversi chiarimenti sul gioco e suoi suoi obiettivi, raccontandoci anche delle sue fonti d'ispirazione.

La genesi

Book of Travels ha uno stile grafico peculiare

Presentaci Might and Delight: quanti siete a sviluppare il gioco, come vi siete formati come team?

Might and Delight fu fondata da un gruppo di sviluppatori tripla A che voleva cambiare e mettersi a sviluppare piccoli giochi con un forte focus su idee audaci e innovative. Abbiamo iniziato con un team ridotto, formato da sette persone, che è cambiato molto nel corso degli anni. Siamo arrivati anche a quaranta persone, mentre oggi siamo circa venti a lavorare su Book of Travels.

Come nasce l'idea di un MMO così particolare da mettere in discussione tutti gli stilemi del genere?

Ci sono sempre piaciute le sfide che ci facessero uscire dalla nostra zona sicura e abbiamo "inventato la ruota" in molti dei nostri progetti precedenti. Sentiamo di aver acquisito molti strumenti interessanti quando lavoravamo alla serie Shelter, incentrata sulle emozioni; strumenti che sentivamo essere utilizzabili per un MMO.

Cosa non ti piace gli MMO contemporanei?

Personalmente non ho nulla contro di essi. In realtà è l'esatto opposto! L'unica critica che ci tengo a muovere è che nel fantasy non è rimasto molto "fantasy". A volte sembra essere il genere più prevedibile, quando dovrebbe essere esattamente l'opposto.