Elden Ring: la statua del Senzaluce a Lucca Comics & Games scatena teorie e meme

Elden Ring è presente a Lucca Comics & Games 2021 con un'intera installazione da parte di Bandai Namco che presenta una statua del Senzaluce, protagonista del gioco, la quale sta diventando una sorta di fenomeno globale viste le teorie e i meme che è riuscita scatenare in tutto il mondo.

A poche ore di distanza dalla pubblicazione delle prime foto, la statua di Elden Ring è praticamente esplosa su Reddit, dove sono piovute ulteriori foto e immagini dell'installazione da ogni angolazione possibile, facendo partire diverse idee sui dettagli del gioco a partire dalla composizione del protagonista e anche vari meme.

Elden Ring, la statua a Lucca Comics & Games fotografata dall'utente Reddit "mortearotelle"

Tra le foto vediamo ad esempio quella pubblicata dall'utente "mortearotelle".

Per quanto riguarda le teorie sugli elementi del gioco, emergono soprattutto considerazioni sulla presenza delle gambe artificiali: sapevamo che il Senzaluce ha braccia artificiali, ma a quanto pare anche le gambe sono protesi, cosa che potrebbe introdurre ulteriori elementi nel gameplay di Elden Ring.

L'altra caratteristica emersa dalle foto è il meccanismo che sembra collegare la spada direttamente all'avambraccio del protagonista, anche questo composto da una protesi artificiale. Questo potrebbe consentire movimenti e colpi particolari dati dall'unione tra braccio e lama, cose che si intravedono peraltro anche nei materiali diffusi in precedenza da From Software sul gioco, come il video di gameplay alla Summer Game Fest 2021.

Non potevano poi mancare i meme, di cui la maggior parte si concentra sui piedi.

Elden Ring: un meme sui piedi della statua del Senzaluce

Considerati una sorta di feticismo particolare di Hidetaka Miyazaki da vari appassionati, questi spiccano in effetti nella statua presente a Lucca Comics & Games 2021, scatenando l'ironia del web come vediamo nell'immagine pubblicata dall'utente "ludos96", oppure in quella di "SneedChuckandSeed", che peraltro introduce un'altra tematica che si sta affermando fra i meme, ovvero i falsi selfie presso la statua.

Elden Ring, altro meme sui piedi della statua a Lucca Comics & Games da parte di "SneedChuckandSeed

Vari utenti stanno postando evidenti fotomontaggi con il titolo "Gli haters diranno che è un fake", con risultati decisamente comici, come quello da parte di "Powerful_Edge6261".

D'altra parte, Lucca non è probabilmente proprio dietro l'angolo per una grande quantità di appassionati di Elden Ring e la presenza di questa statua esclusiva sta contribuendo a dare una notevole visibilità all'intero evento in tutto il mondo.