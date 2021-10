Elden Ring a Lucca Comic & Games 2021 con una statua del Senzaluce

Elden Ring è presente a Lucca Comics & Games 2021 con una statua a grandezza naturale del Senzaluce in versione femminile, protagonista del gioco sviluppato da From Software in collaborazione con George R.R. Martin.

Dopo l'immagine che ritrae un guardiano dell'Interregno, Elden Ring torna a dunque a mostrarsi e lo fa con un'installazione spettacolare, collocata presso lo stand Bandai Namco alla Cavallerizza, che su Intagram ha già sollevato un coro di ovazioni.

Fra gli utenti che hanno decisamente apprezzato la statua del Senzaluce spicca senz'altro l'attore Salvatore Esposito, noto a livello internazionale grazie al suo ruolo nella serie televisiva Gomorra ma anche grande appassionato di videogiochi.

Elden Ring, la statua del Senzaluce a Lucca con la nostra Livia De Luca

Il Senzaluce comparso a Lucca è davvero impressionante per dimensioni e dettaglio, e consente di osservare da vicino il personaggio che avremo modo di controllare in Elden Ring (qui la nostra anteprima).

Come certamente saprete, l'uscita del gioco è prevista per il 25 febbraio 2022 nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.