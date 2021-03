Elden Ring, l'anteprima sul trailer leakato e le nuove informazioni

C'è solo un piccolo problema: il trailer di Elden Ring è a bassissima qualità e presenta caratteristiche a dir poco sospette, che hanno fatto pensare a un fake ben costruito (corroborato anche da certe dichiarazioni provenienti da gruppi discord sull'argomento). Eppure, sia Schreier che il noto Lance Mcdonald (quello della patch 60fps di Bloodborne , per intenderci), hanno validato il video. Noi abbiamo quindi deciso di guardarlo, e di trarne più informazioni possibile prima di un eventuale reveal ufficiale, che potrebbe avvenire in effetti molto a breve. Ecco cosa abbiamo scoperto.

Su Elden Ring è calato il silenzio dopo il primo trailer di presentazione e, anche se la discussione sul nuovo titolo di From non si è realmente mai fermata, nulla di ufficiale è mai fuoriuscito dagli uffici della software house nipponica (al di fuori di qualche dichiarazione di Miyazaki stesso durante alcune interviste).

Una strana mediocrità

Cominciamo senza mezzi termini: il trailer presenta con un riciclo di asset impossibile da non notare e una scelta delle inquadrature ben lontana dalla qualità media dei video di presentazione di From Software. Sono proprio tali aspetti ad aver insospettito i fan, perché From Software è una casa dotata di artisti di tutto rispetto, che raramente hanno deluso in termini di trailer di presentazione (basti ricordare l'estetica di quello di Sekiro, o le atmosfere di quelli dedicati a Bloodborne).

La possibilità, quindi, è che il trailer leakato non sia quello ufficiale che vedremo (forse) a breve, bensì un video vecchiotto, possibilmente pensato per i retailer come pitch di sorta del progetto. Il riciclo degli asset, d'altronde, è davvero marcato, e immediatamente evidente nonostante la qualità del leak. Per dire: si vedono modelli di arcate recuperati da vecchi giochi in lontananza, carri presi di peso da Bloodborne, un'armatura che ricorda da vicino un set di Dark Souls 3, una viverna vista ormai mille volte e animazioni riciclate sia dai Souls che da Sekiro, senza contare il breve utilizzo di Homing Soulmass da parte del personaggio principale (uno spell fin troppo noto ai giocatori di vecchia data dei titoli From).

Elden Ring: immagine di guerriera dal trailer

Se non altro, l'ultimo caso è meno grave: la boss fight contro Gyoubu era chiaramente una sperimentazione di From, pensata proprio per studiare i combattimenti a cavallo. Normale dunque che buona parte di quelle animazioni vengano riutilizzate anche in Elden Ring. Gli altri pezzi del puzzle però puzzano molto di più, e ci lascia abbastanza interdetti un simile riciclone in un titolo atteso come Elden Ring. Da qui, la teoria del trailer "estremamente vecchio", e la speranza che non sia quello finale.