Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: un video confronta il remake con gli originali

Un video pubblicato su YouTube da GameXlain confronta la grafica di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente con gli originali per Nintendo DS. I due remake, annunciati ufficialmente la settimana scorsa per Nintendo Switch, a differenza dei precedenti rifacimenti dei giochi pokémon come i due Let's Go, sfoggiano una grafica "chibi", che potrebbe non entusiasmare tutti.

Grazie a questo video possiamo cominciare a confrontare in maniera più diretta il lavoro di ILCA lo studio che si occuperà del rifacimento, con il materiale originale. In questo speciale abbiamo analizzato chi è ILCA, lo sviluppatore di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente. Per farla breve è lo studio che ha lavorato a giochi quali Yakuza 0, Dragon Quest XI, NieR: Automata, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 e Ace Combat 7: Skies Unknown.

Supervisionato dal creatore originale di Perla e Diamante Junichi Masuda, ILCA ha optato per uno stile chibi moderno, in grado di essere piacevole da vedere su di una console del 2021, ma anche estremamente fedele al gioco originale. Come si può vedere dai pochi istanti di video mostrati durante la presentazione, è facile ritrovare le stesse ambientazioni e gli stessi paesaggi nei giochi originali.

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente saranno disponibili a fine anno in esclusiva per Nintendo Switch. La nostra anteprima di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente mette in luce tutto quello che sappiamo finora dei due giochi.