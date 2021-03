PS5, miner cinesi hanno modificato la console per estrarre Ethereum

Alcuni miner cinesi hanno modificato PS5 per rendere la console in grado di estrarre criptovalute, in particolare Ethereum: una notizia che non avremmo mai voluto sentire, considerata l'attuale situazione del mercato.

Non è chiaro se il procedimento sia complesso e rischioso oppure alla portata di tutti, fatto sta che se davvero è diventato possibile effettuare mining con PlayStation 5, ciò significa che la nuova console Sony diventerà ancora più difficile da trovare.

Per il momento i dettagli sulla questione sono scarsi e nebulosi. La foto che vedete qui sotto sembra dimostrare come PS5 sia stata modificata per il mining, esprimendo una performance pari a 98,76 MHs e un consumo di 211 W.

PS5 modificata per il mining?

I dati sono però contrastanti: sulla carta la console next-gen Sony dovrebbe possedere una capacità di mining pari più o meno a quella di una AMD Radeon RX 5700 XT, dunque 50 MHs, ed è dunque possibile che in questo caso il sistema sia stato anche overclockato.

Laddove la modifica dovesse rivelarsi fattibile per la maggior parte dei miner, assisteremmo inevitabilmente a ulteriori episodi di approvvigionamento "anomalo" per le nuove PlayStation 5 disponibili, con acquisti effettuati tramite bot che tagliano completamente fuori i normali utenti.