Pokémon Diamante e Perla Remake: scopriamo chi è ILCA, sviluppatore del gioco

Durante il recente Pokémon Presents, The Pokémon Company ha svelato al mondo i tanto chiacchierati e previsti Pokémon Diamante e Perla Remake, chiamati ufficialmente Pokémon Diamante Brillante e Pokémon Perla Splendente. Abbiamo inoltre scoperto che a occuparsi dello sviluppo non è Game Freak, ma uno studio giapponese noto come ILCA. Chi sono? Di cosa si sono occupati? Ecco le risposte.

ILCA è un team giapponese con sede a Tokyo. Il nome significa "I Love Computer Art". Si tratta di un team che ha perlopiù lavorato come sostegno ad altri progetti, sia giochi regolari che titoli per realtà aumentata, realtà virtuale e vari altri progetti, come un'app di Domino's Pizza legata ad Hatsune Miku. ILCA ha lavorato a titoli come Yakuza 0, Dragon Quest XI, NieR: Automata, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 e recentemente anche a Ace Combat 7: Skies Unknown. Pokémon Perla e Diamante Remake, quindi, sarà il primo grosso progetto gestito interamente dal team.

ILCA non è però nuova al mondo di Pokémon. Lo studio si è infatti occupato dell'app Pokémon HOME. Cosa possiamo aspettarci da Pokémon Diamante e Perla Remake? Secondo le comunicazioni ufficiali, "Pokémon Diamante Brillante e Pokémon Perla Splendente permetteranno ai fan di vivere la storia originale e le meccaniche di gioco dei titoli per DS in un nuovo modo. I giochi originali sono stati ricreati fedelmente e rivitalizzati artisticamente per Nintendo Switch."

Dovrebbero poi esserci una serie di accorgimenti per rendere i giochi più accessibili, similarmente a quanto fatto con i capitoli più recenti. Pokémon Diamante e Perla Remake, vi ricordiamo, arriveranno a fine anno. Ecco i dettagli su immagini, starter e leggendari.