Boundary: trailer di gameplay dello sparatutto spaziale a gravità zero

Skytone Games ha rilasciato un nuovo trailer gameplay ufficiale del suo sparatutto spaziale a gravità zero multigiocatore: Boundary. Questo nuovo filmato mostra alcune scene di gioco estrapolate dalla più recente build del gioco. Come potete vedere, quanto realizzato fino a questo momento è promettente.

Boundary metterà i giocatori nei panni di un astronauta pesantemente armato che deve sfidare le forze della gravità in scontri all'ultimo sangue. Il gioco includerà set di armi, equipaggiamenti e munizioni completamente personalizzabile. Inoltre, ci saranno sei diverse classi di astronauti che potranno essere utilizzate all'interno di molteplici modalità di gioco. Nel trailer possiamo vedere come si svolgerà l'azione di gioco.

Precisamente, in Boundary ci saranno al lancio le modalità Free for All, Team Deathmatch, Facility Capture e Orbital Purge. Facility Capture è una sorta di modalità Re della collina, dove si dovranno conquistare punti della mappa per fare punti. Orbital Purge è invece una modalità in stile Eliminazione.

Boundary supporterà effetti di ray tracing in tempo reale su PC. Arriverà anche su PS4 e sarà quindi giocabile in retrocompatibilità tramite PS5. Potete inoltre vedere il trailer d'annuncio a questo indirizzo.