Visage su PS5 e Xbox Series X|S ottiene un aggiornamento che punta a 4K e 60 fps

Visage è un gioco perfetto per Halloween e gli sviluppatori hanno pensato bene di rilasciare un aggiornamento per PS5 e Xbox Series X|S che migliora grafica e performance in modo da sfruttare la next gen, puntano a 4K e 60 fps.

Sviluppato dal team indie canadese SadSquare Studio, Visage si è rivelato uno dei giochi horror più spaventosi usciti di recente, cosa che lo rende un perfetto candidato per delle serate a tema in occasione di Halloween, ora con una ottimizzazione sviluppata appositamente per funzionare al meglio su PS5 e Xbox Series X|S.

Come visibile anche dal trailer dedicato a questo update, il gioco punta a 4K di risoluzione e 60 frame al secondo, migliorando dunque sensibilmente la definizione e le performance viste in precedenza con la versione standard, oltre a migliorare il livello di dettaglio e ridurre i tempi di caricamento.

Visage trae ispirazione da P.T. di Hideo Kojima, ormai un vero e proprio classico dell'horror videoludico nonostante sia solo una demo e sia stata peraltro cancellata in via ufficiale da Konami, e sviluppa ulteriormente l'idea dell'esplorazione in prima persona di una casa apparentemente normale ma infestata da un passato terribile.

Ogni stanza della casa si porta dietro ricordi angoscianti, ed esplorandola a fondo avremo a che fare con visioni inquietanti e minacce sovrannaturali. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di Visage, ricordando peraltro che il gioco è disponibile su Xbox Game Pass ed è attualmente a sconto su PC all'interno dei saldi di Halloween.