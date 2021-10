The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition, video presenta le novità della riedizione

Bethesda ha pubblicato un nuovo video di The Elder Scrolls V: Skyrim - The Anniversary Edition che illustra le novità in arrivo con questa riedizione, nonché alcuni bonus per i possessori della Special Edition.

Il filmato presenta quattro creazioni gratuite del Creation Club per i possessori della Special Edition. La prima è Santi e Seduttori, un'espansione completa con molti contenuti, una nuova storia da scoprire, armi e armature, manufatti, nemici e molto altro. Questa espansione include anche la creazione Rarità ricercate, con le carovane Khajiiti che proporranno merci rare, inclusi nuovi ingredienti per produrre pozioni, frecce e veleni. La modalità Sopravvivenza invece offrirà un livello di sfida che metterà alla prova anche i giocatori più abili e introduce elementi come il congelamento, da evitare sfruttando fonti di calore, fame e sfinimento. La nuova modalità pesca permette invece di pescare oltre venti specie differenti nelle acque di Skyrim, che potrete in seguito cucinare o usare per arredare la vostra abitazione.

Skyrim: Anniversary Edition invece include oltre 500 creazioni del Creation Club già pubblicate, incluse quelle citate in precedenza, dunque una valanga di contenuti come set di armature, nuove modalità, nemici, armi, missioni, case, animali e molto altro ancora.

The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition sarà disponibile a partire dall'11 novembre per PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Xbox One. I possessori di The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition e gli abbonati a Xbox Game Pass avranno la possibilità di comprare l'aggiornamento alla versione Anniversary Edition per la loro versione del gioco al fine di sbloccare tutto il contenuto aggiuntivo della Anniversary Edition.