Doom o Quake in arrivo? id Software lavora a un action FPS da una lunga e iconica serie

id Software sta lavorando a un action FPS tratto da una lunga e iconica serie, in base ai recenti annunci di lavoro, cosa che fa pensare ovviamente a Doom o Quake, che potrebbero rappresentare senza troppa sorpresa il prossimo progetto da parte del team di sviluppo specializzato in sparatutto.

In particolare, id Software cerca un Senior Technical Animator, uno Skybox Artist e un Environment Concept Artist come posizioni aperte, con qualche ulteriore dettaglio che emerge dalle descrizioni dei lavori in questione.

DOOM Eternal, uno scenario del gioco

A quanto pare, i candidati devono lavorare alla "visualizzazione e implementazione di ambientazioni e skybox fantascientifici e fantasy di qualità tripla A".

La menzione contemporanea di fantascienza e fantasy ritorna poi tra le caratteristiche richieste ai candidati, che dovrebbero avere esperienza negli "stili artistici fantasy e fantascientifici", facendo dunque pensare ad ambientazioni che abbiano a che fare con elementi da entrambi gli stili insieme.

In effetti, sia Doom che Quake potrebbero rientrare in una descrizione del genere, anche se Quake è forse quello più vicino al fantasy classico tra i due, in ogni caso sono caratteristiche che sembrano riferirsi a entrambi. L'altro elemento che emerge è il fatto che si tratti di un gioco appartenente a una "lunga e iconica serie di action FPS", altra descrizione che potrebbe valere per entrambi i titoli in questione.

Considerando che DOOM Eternal è uscito nel 2020 e ha già ottenuto due espansioni di grosso calibro, upgrade next gen per PS5 e Xbox Series X e proprio in questi giorni anche il nuovo update con Horde Mode e altre novità, forse si potrebbe essere più propensi a pensare che il prossimo gioco di id Software possa essere Quake, che manca dalle scene da una maggiore quantità di tempo, al di là della versione rimasterizzata lanciata per il 25° anniversario.