Microsoft è la compagnia di maggior valore nel mondo, Apple battuta

Microsoft è tornata ad essere la compagnia di maggior valore nel mondo, in termini di market cap in base alle valutazioni emerse alla chiusura del mercato ieri sera, avendo battuto anche Apple dopo mesi di dominio della casa di Cupertino.

L'elemento determinante è stata la perdita da parte di Apple di 6 miliardi di dollari dovuti ai problemi di assemblaggio dei prodotti che rallentano la distribuzione dei dispositivi, a fronte di risultati comunque molto positivi.

Microsoft torna in vetta alla classifica delle compagnie con il maggiore market cap nel mondo

Anche Microsoft ha condiviso i medesimi problemi, ma con risultati più positivi in generale grazie alla spinta di settori slegati dall'hardware, come Office, Windows e cloud.

Alla chiusura del mercato di venerdì sera, il valore totale di mercato di Microsoft era di circa 2,49 trilioni di dollari, ovvero quasi 2500 miliardi di dollari secondo la numerazione americana, mentre Apple si è fermata a 2,46 trilioni. Si interrompe dunque la lunga striscia di mesi che ha visto Apple in vetta alla classifica delle compagnie con il maggiore valore di mercato.

Non è la prima volta che accade il sorpasso da parte di Microsoft: l'ultima volta era stato a luglio 2020, mentre in altri casi era stata Alphabet, la compagnia di Google, a superare Apple in vetta. Di recente, abbiamo visto come i ricavi del settore gaming siano stati sopra le attese nel primo quarto dell'anno fiscale 2022, e che Microsoft punta a una forte crescita di Xbox con Halo Infinite, Game Pass e cloud su console.