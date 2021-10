GoldenEye 007 su Nintendo 64 non più proibito in Germania: arriva su Nintendo Switch?

Dopo soli 25 anni dall'uscita originale, GoldenEye 007 per Nintendo 64 non è più proibito in Germania, in base a una mossa stranamente emersa soltanto adesso da parte delle autorità tedesche dedite alla catalogazione del software da gioco, in base alle nuove regole meno stringenti di quanto visto in passato.

Il celebre gioco per Nintendo 64 è stato storicamente una delle vittime più illustri della famigerata censura tedesca dei videogiochi, che ha tagliato fuori dal mercato, nel paese in questione, una grande quantità di titoli in passato a causa della stringente legge in difesa del pubblico giovane che sostanzialmente vietava a qualsiasi gioco con elementi violenti la distribuzione in Germania.

È probabile che una mossa del genere preluda a una prossima distribuzione del gioco, probabilmente all'interno del catalogo di titoli Nintendo 64 di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, visto che di recente è emerso un problema particolare riguardante i giochi censurati dalla Germania: poiché la sede centrale degli uffici di Nintendo in Europa è in tale paese, anche tutta la sezione europea del Nintendo eShop deve sottostare alle regole vigenti in tale territorio.

La questione può portare ad alcune situazioni paradossali, come abbiamo visto per Dying Light su Nintendo Switch che è scomparso dal Nintendo eShop in quanto l'originale non era stato distribuito in Germania per la nota legge in questione.

GoldenEye 007 per Nintendo 64, uno screenshot del celebre multiplayer a 4 con split-screen

I regolamenti tedeschi sono stati rivisti dopo il 2017 e ora sono molto meno stringenti, cosa che dovrebbe consentire a titoli anche censurati in passati di poter tornare disponibili.

Il fatto che ci sia stata espressamente questa manovra a favore di GoldenEye 007 fa pensare che il titolo in questione venga presto inserito nel catalogo dei giochi Nintendo 64 utilizzabili su Nintendo Switch attraverso l'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, in attesa di ulteriori informazioni.