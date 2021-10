Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, tutti i dettagli dalle FAQ ufficiali

Nintendo ha pubblicato le FAQ ufficiali di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, diffondendo dunque diverse informazioni per tutti coloro che ancora hanno dei dubbi sul nuovo servizio online su abbonamento aggiuntivo per la console.

Le domande e risposte relative in particolare a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo possono essere trovate a questo indirizzo in italiano, verso metà pagina e dopo le domande relative alle caratteristiche più generali del servizio online già disponibile da tempo per Nintendo Switch.

In particolare, vengono messe in evidenza le differenze tra i due servizi, ovvero Nintendo Switch Online standard e il Pacchetto aggiuntivo, con quest'ultimo che essenzialmente aggiunge il catalogo di giochi in espansione per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive oltre a quelli NES e SNES già disponibili, e la possibilità di accedere direttamente ad Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise, la maxi-espansione per il celebre gioco Nintendo.

Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise DLC è uno degli elementi principali del pacchetto aggiuntivi di Nintendo Switch Online

Tra i dettagli, è possibile ottenere informazioni sul prezzo del servizio e sulle procedure di passaggio dall'abbonamento Nintendo Switch Online standard a quello con Pacchetto Aggiuntivo, oltre al ribadire il fatto che è disponibile una prova gratuita di 7 giorni del servizio espanso attraverso il Nintendo eShop.

Inoltre, una serie di domande e risposte è dedicata esclusivamente alla gestione di Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise, alla possibilità di utilizzarlo con o senza il gioco originale (ovviamente è necessario avere Animal Crossing: New Horizons) e di poter acquistarlo separatamente. Viene inoltre specificato che i contenuti esclusivamente dedicati agli abbonati, come i giochi Nintendo 64 e SEGA Mega Drive, possono essere utilizzati senza connessione attiva a internet per un massimo di sette giorni, periodo dopo il quale sarà necessario collegare Nintendo Switch a internet almeno una volta per rinnovare la possibilità di usarli.