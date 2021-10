Eternals contro Avengers, chi vincerebbe? La parola ai protagonisti del film Marvel

Eternals, il nuovo film Marvel, ha per protagonisti un gruppo di esseri che definire super-eroi nel senso classico del termine potrebbe essere riduttivo, visto che si tratta di entità sovrannaturali e immortali, con poteri cosmici che dunque dovrebbero renderli più potenti degli Avengers, come riferito da una delle protagoniste della nuova pellicola.

A riferirlo è la giovane Lia McHugh, che nel film interpreta Sprite, una sorta di anima antichissima e immortale ma che rimane sempre in una forma eternamente giovane, come si conviene al personaggio interpretato dall'attrice di soli 14 anni.

Marvel Eternals, una scena del film

In una nuova intervista a DISH Nation, la McHugh si è dimostrata alquanto certa del fatto che gli Eternals siano superiori agli Avengers in termini di potenza, oltre al fatto che vorrebbe veramente vedere il confronto in questione.

"Sto per la mia squadra, naturalmente, gli Eternals, giusto? Abbiamo superpoteri cosmici che derivano da energia illimitata da vere divinità", ha riferito l'attrice, spiegando come i diversi poteri dei vari personaggi derivano dalla stessa fonte di potere cosmico. "Penso che gli Eternals siano molto più potenti anche degli Avengers, mi piacerebbe vedere uno scontro fra i due gruppi".

Di parere diverso sembra essere invece Kit Harington, il celebre Jon Snow di Game of Thrones che in Eternals interpreta il ruolo di Black Knight: "Come umano, credo che gli Avengers potrebbero vincere", ha riferito l'attore britannico. "Penso di stare con gli Avengers al momento, hanno salvato noi umani, dunque voglio tifare per la lealtà".

In verità, l'incontro fra i due gruppi sembra improbabile, anche perché nel nuovo film gli Eternals si ritrovano in un'epoca in cui gli Avengers non sono più uniti e non esistono come team. Per quanto riguarda i collegamenti con le vicende degli altri supereroi, il film spiegherà perché gli Eterni non hanno fermato Thanos in Avengers.