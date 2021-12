Halo Infinite, il cosplay di Cortana con Master Chief di arrrenae_cosplay è intenso e drammatico

Oggi è il giorno in cui Halo Infinite sarà finalmente lanciato sul mercato, quindi perché non festeggiare con un bel cosplay di Cortana e Master Chief, di arrenae_cosplay, realizzato in collaborazione con overlord.cosplay? Come potete vedere dalla foto, i due sono stati rigorosissimi nel realizzare le loro opere, che appaiono praticamente perfette.

Da sottolineare che non solo i costumi sono eccellenti, ma che anche la foto è composta in modo egregio. Sostanzialmente vediamo una Cortana esanime tenuta in braccio da un Master Chief in ginocchio, in un momento di grande forza e drammaticità. La foto è stata evidentemente realizzata su di un set, visto lo sfondo e le luci impiegate. Gli effetti visivi dovrebbero invece essere stati aggiunti in post produzione.

Comunque sia l'effetto finale è davvero notevole e merita di essere ammirato, soprattutto in un giorno così speciale per la serie Halo.

Se siete ultra appassionati di cosplay, ammirate quello di Momo Yaoyorozu di samycosplay, di Spider-Gwen da Kalinka Fox, di Gwen Stacy da mk_ays, di Nezuko firmato Aluctoria, di Tifa di missbricosplay, di Mikasa dalla celebre Enako, di Jinx di bubbleteababydoll, di Powder firmato Le Josette, di Boa Hancock di mizuhart, di Rebecca Bluegarden di smappybubbles, di Lucy Heartphilia di __ailey__ , di Faye Valentine di Ithileryn, di Cortana di Meg Turney, di Jinx firmato Kalinka Fox, di Momo Yaoyorozu di black_melodie, di Vinsmoke Reiju da Grusha_cos, di Ningguang e Beidou di Bellatrix Aiden e Angelina Chernyak, di Vi da missbri, di Black Maria da Azubises, di Aphrodite di pixie_cosplay_, di Pyramid Head di Jessica Nigri, di Camilla di ShiroKitsune, di un'Elfa di Sangue da Lada Lyumos, di Yennefer di saint_hysteria, di Aela da Jannet, di Lara Croft firmato Helly Valentine, di Y'shtola di peachmilky, di Eula firmato Larissa Rochefort, oppure quello di Misato firmato Lada Lyumos, o ancora quello di Vi firmato Shirogane-sama, o anche il cosplay di Poison Ivy di Daria_Martina, tanto per farvene conoscere alcuni dei più recenti di cui abbiamo parlato.