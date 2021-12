Venom 3 è già in produzione: lo conferma la produttrice di Spider-Man No Way Home

Amy Pascal - produttrice di Spider-Man No Way Home - ha annunciato che Venom 3 è in produzione. Il film con Tom Hardy non ha ancora un nome ufficiale, ma i lavori sono iniziati. L'informazione è stata condivisa con Collider, durante un'intervista.

Amy Pascal ha affermato, in traduzione: "Siamo nelle fasi di pianificazione attualmente. Siamo però focalizzati sul fare in modo che tutti vadano a vedere Spider-Man No Way Home per ora." Non vi sono quindi annunci particolari su Venom 3.

Venom

Questo seguito non stupisce particolarmente, visto che, ad esempio, Venom: La Furia di Carnage ha battuto Shang-Chi al botteghino USA: in totale, ha incassato 483 milioni di dollari al box office. Il secondo film è un successo e una terza pellicola era probabilmente data per scontata da tutti.

Venom 3 continuerà probabilmente la storia di Eddie Brock, giornalista investigativo che si è "fuso" con un parassita alieno. Il simbionte è potente e brutale, ma nel corso del primo film riesce a trovare un equilibrio con l'uomo.

Diteci, vi interessa Venom 3, oppure credete che sarebbe meglio dedicarsi ad altri personaggi?