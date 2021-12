Halo Infinite: il pre-load della campagna non è disponibile, 343 Industries spiega perché

La modalità campagna di Halo Infinite sarà disponibile da domani, 8 dicembre 2021, precisamente alle 19:00 ora italiana. Se fate conto di scaricare il gioco in anticipo, però, sappiate che non potete. Il pre-load di Halo Infinite non è possibile e 343 Industries ha spiegato perché. Il gioco completo peserà 70.37 GB.

Uno sviluppatore di 343 Industries ha spiegato che il team vorrebbe permettere il pre-load della campagna di Halo Infinite, ma per una serie di limiti tecnici non è possibile. Su Reddit è stato scritto: "Capisco la confusione e in un mondo ideale vorremmo abilitare il pre-load. Ciò detto, ci sono limiti tecnici. Visto che "Halo Infinite" è il gioco eseguibile ed è già disponibile per il download [ndr, in versione multiplayer free to play] non c'è un modo semplice per noi per creare un "tempo di accesso" di alcune parti specifiche del gioco (ovvero la campagna) e non altre."

Master Chief di Halo Infinite

Ha poi anche spiegato che anche chi è iscritto a Game Pass non avrà accesso a un vero pre-load. Attualmente il servizio incoraggia a scaricare Halo Infinite, ma si tratta solo di un placeholder. L'unico vantaggio è che grazie ad esso non si deve manualmente andare all'interno di Game Pass e selezionare "Ottieni" per poter scaricare la campagna di Halo Infinite, ma si ricevere l'update alla versione definitiva al momento del rilascio. Anche i giocatori che hanno acquistato il gioco in modo regolare riceveranno l'update allo stesso orario (19:00, come detto).

In sostanza, la campagna di Halo Infinite è un update al multiplayer già disponibile, non un gioco a parte, quindi il sistema non permette di fare un pre-load. Ricordiamo anche che possedere la versione fisica di Halo Infinite non darà alcun vantaggio: il gioco non è tutto sul disco e richiede comunque un download.