Fortnite non funziona: problemi di login oggi 7 dicembre 2021, ecco cosa dice Epic Games

Oggi, 7 dicembre 2021, Fortnite non funziona. Il battel royale sta vivendo alcuni problemi d'accesso. Il login non funziona, come segnalato sia dagli utenti che da Epic Games stessa. Ecco le più recenti informazioni ufficiali in merito.

Aggiornamento: i problemi di login di Fortnite sono stati risolti. L'account Twitter di Fortnite, come potete vedere qui sotto, segnala che i problemi sono stati risolti.

Notizia originale: Come potete vedere voi stessi qui sotto, Epic Games ha confermato i problemi di login di Fortnite che i giocatori stanno sperimentando quest'oggi, 7 dicembre 2021. Il team ha utilizzato come sempre il profilo Twitter "Fortnite Status", che si occupa di segnalare manutenzioni e lavori in corso con il battle royale. In traduzione, Fortnite Status scrive: "Stiamo investigando sui problemi di login con il gioco. Vi terremo aggiornati quando il problema sarà risolto." Questo messaggio è stato condiviso alle 19:51 del 7 dicembre 2021.

Al momento della scrittura di questa notizia non abbiamo altre informazioni ufficiali sulla questione. Le motivazioni dietro i problemi di accesso potrebbero essere molteplici: ci potrebbe essere un attacco in corso ai server di Epic, oppure semplicemente il numero di giocatori che stanno cercando di giocare a Fortnite Capitolo 3 (che ha appena dato il via alla Stagione 1) è talmente elevato da creare alcune difficoltà all'intero sistema. Per ora però sono solo speculazioni.

Vi aggiorneremo quando ci saranno nuove informazioni ufficiali sui problemi di login di Fortnite. Speriamo che il tutto sia risolto entro oggi, 7 dicembre 2021.