Fortnite Capitolo 3 Stagione 1: Battle Pass, mappa e skin in video e immagini

Fortnite: Capitolo 3 è disponibile da oggi, lanciato in queste ore con il ritorno online del gioco dopo il periodo di transizione richiesto per il passaggio alla nuova season, e sono emerse già informazioni e immagini sui contenuti del nuovo Battle Pass della Stagione 1.

Fortnite: Capitolo 3 è disponibile in queste ore, dopo l'evento "La Fine" andato in scena ieri sera, che ha concluso ufficialmente il Capitolo 2.

Fortnite: Capitolo 3, la nuova mappa del gioco

L'elemento principale tra i nuovi contenuti del Battle Pass, già trapelato nei giorni scorsi, è Spider-Man, con il celebre personaggio che segna l'ennesimo crossover con il mondo Marvel all'interno del gioco Epic Games.

In questo caso, l'Uomo-Ragno risulta anche particolarmente in tema viste alcune novità del gameplay emerse anche dal trailer di presentazione del Capitolo 3 come la possibilità di dondolarsi con uno swinging che ricorda quello del super-eroe in questione.

Ci sono ben tre diversi costumi di Spider-Man da sbloccare in questa stagione, dunque il personaggio Marvel avrà un ruolo centrale nel prossimo periodo per Fortnite, ma ci sarà spazio anche per The Foundation e anche personaggi tratti da Gears of War.

In base a quanto riportato da Gamespot, questi sono i contenuti in arrivo nel primo Battle Pass di Fortnite: Capitolo 3 Stagione 1, nell'elenco: