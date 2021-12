The Game Awards 2021: Hype Trailer mostra una carrellata dei giochi candidati ai premi

The Game Awards 2021 si avvicina, con l'evento fissato per la prossima settimana, e Geoff Keighley alimenta l'attesa con la pubblicazione di un "Hype Trailer" contenente una spettacolare carrellata sui giochi più in vista del 2021 e candidati a vari premi per la serata in questione.

Come riporta il titolo stesso del trailer, si tratta di un video costruito per creare hype in vista della serata, che ricordiamo si terrà nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, ovvero dalle ore 2 alle 5 del mattino del 10 dicembre dalle nostre parti, un orario alquanto proibitivo ma nel quale vi aspettiamo comunque per le novità in tempo reale.

Il trailer in questione, che pare sia stato montato dallo stesso Keighley, è composto da frammenti di gameplay e scene d'intermezzo tratti da molti dei principali giochi candidati ai premi nelle varie categorie. Tra questi troviamo, per fare alcuni esempi, Ratchet & Clank: Rift Apart, Resident Evil Village, It Takes Two, Psychonauts 2, Kena: Bridge of Spirits, Metroid Dread, Life is Strange: True Colors, Forza Horizon 5 e vari altri.

Il tutto è peraltro accompagnato dalla canzone KYRH di Hayley Williams, ovvero la celebre leader dei Paramore, cosa che volendo potrebbe anche essere vista come un possibile indizio su un'eventuale presenza della cantante nel corso della serata dei Game Awards, visti gli ospiti musicali di alto profilo che hanno caratterizzato anche le edizioni precedenti, ma su questo non abbiamo ancora informazioni.

Tra le possibili novità che potrebbero aver spazio all'interno dei Game Awards 2021, abbiamo visto indizi su Elden Ring e forse Hellblade 2 e Avowed, ma non resta che attendere venerdì per saperne di più.