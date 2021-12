Gran Turismo 7: Porsche Vision Gran Turismo presentata in video, in esclusiva

Gran Turismo 7 svela la nuova Porsche Vision Gran Turismo con un trailer dedicato, concept car che sarà disponibile in esclusiva all'interno del nuovo gioco di corse automobilistiche di Sony e Polyphony Digital su PS5 e PS4, proseguendo la particolare iniziativa che lega da tempo la serie in questione a varie case produttrici di auto.

Il mondo dell'automotive ha ormai da anni un legame stretto con Gran Turismo e il progetto Vision rappresenta la consacrazione di questo rapporto: si tratta di una serie di progetti di concept car che vengono inseriti direttamente all'interno dei giochi Sony, come abbiamo già visto ampiamente all'interno di Gran Turismo Sport e Gran Turismo 6, con il progetto che proseguirà anche nel nuovo capitolo in sviluppo.

Dal 4 marzo 2022, data di uscita di Gran Turismo 7 su PS5 e PS4, sarà possibile sbloccare la nuova Porsche Vision Gran Turismo, esclusivamente disponibile all'interno del gioco in questione come un'auto da sogno da parte della casa automobilistica di Stoccarda. Vediamo dunque il trailer di presentazione di questa affascinante automobile dal look decisamente futuristico, che riprende alcuni elementi stilistici caratteristici di Porsche e li trasporta in un contesto decisamente avanzato.

Proprio ieri abbiamo visto un video di gameplay sulla Deep Forest Raceway di Gran Turismo 7, dopo il video sui circuiti ufficiale pubblicato il mese scorso. Ricordiamo che il gioco è atteso per il 4 marzo 2022 su PS5 e PS4, dopo essere stato inizialmente previsto per il 2021 e in esclusiva su PS5.