CrossfireX, novità in arrivo: annuncio su data d'uscita o altro ai Game Awards 2021?

Novità su CrossfireX sembra siano in arrivo, a giudicare da un sibillino messaggio pubblicato dall'account ufficiale del gioco su Twitter, che potrebbe puntare a un annuncio o una presentazione su data di uscita o altro ai Game Awards 2021, considerando la vicinanza dell'evento.

"Attenzione mercenari... Intercettata una trasmissione da Black List... Decrittazione..." Che sembra essere proprio una sorta di teaser di qualche novità in arrivo, forse un trailer contenente nuovi elementi del gioco o informazioni sensibili sul titolo in questione, di cui stiamo aspettando ancora una data di uscita.



Considerando che nella notte tra il 9 e il 10 dicembre si terranno i The Game Awards 2021, questi sembrano essere l'evento più indicato per presentare novità in arrivo al riguardo, ma qualcos'altro emergerà probabilmente da altri tweet successivi, dunque potrebbe essere opportuno seguire l'account Twitter se si è interessati al gioco.

CrossfireX, shooter in arrivo su PC e in esclusiva su Xbox Series X|S e Xbox One è il nuovo capitolo della popolare serie di Smilegate Entertainment, nota soprattutto in Asia come uno degli FPS multiplayer online più diffusi e utilizzati, ma ancora non così conosciuto dalle nostre parti, dove dunque si presenta come una novità.

Particolarmente interessante è, peraltro, la presenza di una Campagna single player che è stata costruita completamente da Remedy Entertainment sulle basi proposte da Smilegate, che potrebbe rivelarsi un elemento importante per il successo del gioco.

Il mese scorso, Remedy aveva appunto aggiornato sullo stato dei lavori, facendo pensare a un arrivo per il 2022 non troppo inoltrato. L'anno scorso era stata lanciata una versione di prova del multiplayer, su cui abbiamo anche pubblicato un provato della demo.