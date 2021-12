Fortnite: Capitolo 3 disponibile, Stagione 1 con nuova isola e novità al gameplay

Fortnite ha raggiunto ufficialmente il Capitolo 3, disponibile in queste ore e online con l'avvio della Stagione 1 su una nuova isola e con diverse novità riguardanti il gameplay, puntando a rilanciare ancora una volta uno dei giochi più popolari in assoluto nel mondo.

Fortnite: Capitolo 3 Stagione 1 - Sottosopra, viene illustrata in questo primo trailer di presentazione che mette in scena soprattutto la nuova isola che caratterizza l'avvio della nuova stagione e del terzo capitolo, proseguendo direttamente dagli eventi che sono andati in scena con "La Fine", l'evento di conclusione del Capitolo 2 visto nelle ore scorse.

Il "Flip" che ha caratterizzato la fine del Capitolo 2 ha avuto effetti ben visibili nello scenario di Fortnite, che risulta ora modificato come una vera e propria nuova isola che riprende alcune caratteristiche viste già in passato, ma anche svariate novità come condizioni meteorologiche alquanto caotiche. Tuttavia, oltre alle modifiche allo scenario risultano particolarmente interessanti quelle effettuate sul gameplay stesso del gioco.

Per quanto riguarda il gameplay, la Stagione 1 di Fortnite: Capitolo 3 introduce nuove meccaniche di scivolata e oscillazione che consentono di spostarsi più velocemente, ed eventualmente schivare gli attacchi in maniera più agile rispetto a prima. Gli accampamenti consentono di curarsi sul campo di battaglia, oltre a poter conservare oggetti che permangono sul luogo anche tra una partita e l'altra.

È inoltre possibile guadagnare nuovi punti XP oltre alla battle royale e mantenere la Corona della Vittoria se si continua a vincere tra un match e l'altro. Tra i nuovi personaggi, troviamo Spider-Man che rappresenta probabilmente la migliore introduzione possibile alla meccanica dello swing e anche The Foundation tratto da Dwayne "The Rock" Johnson, oltre a Marcus e Kait tratti da Gears of War.