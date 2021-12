Fortnite Capitolo 3: trailer leak mostra la nuova mappa, Spider-Man e tante novità

Tramite un leak abbiamo modo di vedere il trailer ufficiale di Fortnite Stagione 3. Purtroppo non è disponibile in lingua inglese, quindi non è possibile capire cosa dice la voce narrante, ma ci permette comunque di vedere la nuova mappa, nuovi personaggi come Spider-Man e varie altre novità di gioco.

Prima di tutto, il trailer ci permette di vedere tramite un veloce movimento di telecamera la nuova mappa di Fortnite Capitolo 3. Una buona parte della regione sud della mappa pare essere innevata e non mancano nuovi luoghi e una conformazione differente delle aree già note.

Fortnite Capitolo 3 continuerà poi con le collaborazioni, proponendo prima di tutto Spider-Man, probabilmente anche per pubblicizzare il nuovo film di Marvel e Sony. Ci saranno però anche Kait e Marcus da Gears, la saga di Microsoft.

Parlando invece delle meccaniche di gioco, ci sono nuove opzioni di distruttibilità garantite dall'Unreal Engine 5. Possiamo ad esempio vedere che, abbattendo un albero, questo può cadere su un altro e distruggerlo. L'interazione con l'ambiente potrebbe quindi essere molto più elaborata e più strategica. C'è poi la possibilità di fare scivolate e non manca nemmeno l'amato e odiato rampino, per muoversi rapidamente all'interno della mappa.

Come sempre, ci aspettiamo nuove armi e oggetti da usare in battaglia. Per un annuncio completo e ufficiale dovremo probabilmente attendere ancora un po', precisamente fino alla conclusione dell'evento finale del Capitolo 2 che darà quindi il via a Fortnite Capitolo 3. Cosa ne pensate delle novità mostrate da questo video?