ID@Xbox Winter Game Fest: 35 demo gratis dal 7 dicembre, ecco i dettagli dell'evento

Come parte dei The Game Awards 2021, Microsoft ha annunciato che tornerà il ID@Xbox Winter Game Fest che renderà disponibili molteplici demo Xbox a partire dal 7 dicembre 2021, fino al 21 dicembre 2021. In totale ci saranno ben 35 demo di giochi non ancora pubblicati.

Microsoft spiega che queste non sono "normali demo di giochi". Di norma le demo sono di un prodotto completo o prossimo all'uscita, ma molte di quelle che potremo provare all'ID@Xbox Winter Game Fest saranno dedicate a giochi ancora in pieno sviluppo e potrebbero quindi non essere completamente rappresentative del prodotto finale.

Le demo saranno rimosse a partire dal 21 dicembre 2021, quindi vi converrà provarle subito appena disponibili. ID@Xbox Winter Game Fest è anche l'occasione per dire agli sviluppatori cosa ne pensate dei loro giochi dopo averli provati: Microsoft invita i giocatori a sfruttare i social media e i siti ufficiali per dare suggerimenti e feedback.

ID@Xbox Winter Game Fest

La lista completa delle demo dell'ID@Xbox Winter Game Fest sarà svelata il 7 dicembre, ma già oggi abbiamo modo di scoprire alcune di esse:



Loot River: un dungeon crawler d'azione roguelite che fonde combattimenti tesi e ad alta difficoltà con un movimento ambientale basato su terreni in stile pezzi di Tetris

Death Trash: un mondo post-apocalittico ricolmo di orrori cosmici, un mix di RPG vecchia scuola, combattimenti action moderni e tanti libertà d'azione

Blacktail: la storia delle origini di Bab Yaga in un mondo slavico surreale e oscuro, a base di combattimenti con arco e freccia

The Tale of Bistun: un'avventura d'azione story-driven ispirata al poema tragico del 12° secondo "Khosrow e Shirin"

Nobody Saves the World: Sfruttando 15 diverse forme, il nostro personaggio dovrà esplorare dungeon e combattere da solo o in compagnia di un amico online

