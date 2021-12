Fights in Tight Spaces: trailer di lancio per il mix tra Superhot e Slay the Spire

È stato pubblicato il trailer di lancio di Fights in Tight Spaces, ora disponibile in versione completa dopo un periodo di Accesso Anticipato. Si tratta di un gioco che fonde l'estetica di Superhot, basata sul bianco e sul rosso, con il sistema di combattimento di giochi come Slay the Spire.

Il trailer di Fights in Tight Spaces ci mostra la basi del sistema di gioco. Possiamo vedere che gli scontri avvengono all'interno di spazi 3D divisi in caselle, nei quali i nemici ci attaccano alla fine di ogni nostro turno. Quello che dobbiamo fare è giocare delle carte per colpire con calci e pugni i nostri avversari, mandali K.O. Possiamo anche sfruttare l'ambiente, per lanciare i nemici fuori dalla mappa di combattimento ed eliminarli così in un sol colpo.

Ci viene anche detto che possiamo costruire un deck di carte, man mano che avanziamo negli scontri "scegliendo il nostro stile di combattimento". In totale ci sono più di 200 carte tra le quali scegliere e più di 30 nemici. Alla fine di ogni scontro è possibile usare la funzione di replay per vedere l'intera battaglia senza pause, come se fosse un film d'azione nel quale il nostro personaggio sconfigge in pochi attimi un'intera banda criminale a suon di pugni e calci.

Fights in Tight Spaces è disponibile su PC e Xbox. Potete leggere il nostro provato.