GTA: The Trilogy classica disponibile, ma solo per chi acquista la Definitive Edition per PC

Come promesso, Rockstar Games ha nuovamente reso disponibili le versioni originali di GTA 3, Vice City e San Andreas. Ma solo per PC e, almeno per il momento, esclusivamente per chi ha acquistato o chi acquisterà la GTA: The Trilogy - The Definitive Edition sul Rockstar Games Store.

Alcune settimane fa, in seguito alle critiche dei giocatori sullo stato della raccolta definitiva, Rockstar Games ha pubblicato un lungo post in cui si è scusata per i problemi delle remaster di GTA 3, Vice City e San Andreas e ha annunciato l'arrivo di una serie di update per migliorare tutti i titoli della raccolta. Inoltre, aveva promesso che le versioni originali dei tre giochi sarebbero tornate nuovamente disponibili sul Rockstar Games Store come bundle gratuito per gli acquirenti della GTA: The Trilogy - The Definitive Edition.

La promessa è stata sostanzialmente mantenuta, dato che da oggi tutti coloro che hanno acquistato la Definitive Edition per PC possono scaricare gratuitamente le versioni originali di GTA 3, Vice City e San Andreas. L'offerta, inoltre, è estesa anche a chiunque acquisterà la raccolta rimasterizzata, sempre su Rockstar Games Store, entro il 1° luglio del 2022. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alle pagine del supporto Rockstar Games.

Tuttavia al momento questo è l'unico modo per ottenere le versioni originali dei tre giochi. La trilogia classica infatti è stata rimossa dalla vendita di tutti gli store digitali di qualsiasi piattaforma sul mercato prima del lancio della Definitive Edition e, almeno per il momento, Rockstar Games non sembra intenzionata a tornare sui suoi passi.

Nel frattempo GTA: The Trilogy - The Definitive Edition per Nintendo Switch ha ricevuto l'Update 1.05, ecco tutte le novità.