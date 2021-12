Chrono Cross: remaster confermata da un file dell’evento crossover di Another Eden?

Un indizio nascosto tra i file di gioco dell'evento crossover di Another Eden: The Cat Beyond Time and Space con Chrono Cross sembrerebbe confermare l'arrivo di una remaster del grande classico di Square Enix.

Un possibile remake o remaster di Chrono Cross, grande classico del genere JRPG arrivato su PSX nell'ormai lontano 1999, è stato al centro di numerose voci di corridoio negli ultimi giorni, che si sono intensificate ulteriormente per via di un possibile crossover con Another Eden.

Ebbene l'evento di Another Eden: The Cat Beyond Time and Space X Chrono Cross è stato effettivamente ufficializzato poche ore fa da Square Enix e WFS con un trailer, con data di lancio fissata al prossimo 9 dicembre.

Per l'occasione Serge, Kid e Harle di Chrono Cross arriveranno su Another Eden e ci sarà una storia speciale scritta da Masato Kato, che è coinvolto nello sviluppo di entrambi i giochi. La collaborazione inoltre è supervisionata da Yasunori Mitsuda e Nobuteru Yuuki, entrambi membri chiave del team di Chrono Cross.

Prima ancora dell'annuncio ufficiale, come riportato sui forum di ResetERA, alcuni dataminer hanno esaminato a fondo i file di gioco di Another Eden e hanno trovato un messaggio che dovrebbe attivarsi con l'inizio dell'evento, ovvero il 9 dicembre, che sembrerebbe confermare l'arrivo di Chrono Cross Remaster: "In onore dell'uscita della remaster di Chrono Cross, sta per essere lanciato un episodio speciale di Complex Dream".

A questo punto, è lecito aspettarsi l'annuncio ufficiale della remaster di Chrono Cross da parte di Square Enix nei prossimi giorni, se non direttamente il 9 dicembre, giorno in cui tra l'altro si svolgeranno anche i The Game Awards 2021. L'evento condotto da Geoff Keighley potrebbe rappresentare il palcoscenico perfetto per un annuncio simile. Per saperlo con certezza non ci resta che attendere.