Chrono Cross sembra tornare in un evento di Another Eden, indizio sulla Remaster?

Chrono Cross Remastered è un argomento ricorrente, di cui in questi giorni si sta parlando con una certa insistenza, ma forse l'indizio più concreto dell'esistenza del progetto potrebbe arrivare da Another Eden: The Cat Beyond Time, che pare avere un evento in crossover proprio con Chrono Cross, da annunciare in questi giorni.

La cosa non è proprio esplicita, ma la schermata preview sullo streaming programmato appare piuttosto chiara in questo senso: vediamo che il crossover riguarda Another Eden: The Cat Beyond Time X Square Enix, ma dalla parte di questa c'è un orologio, con evidente riferimento alla serie Chrono.

Another Eden x Square Enix, la schermata teaser sembra indicare il ritorno di Chrono Cross

Potete vedere l'immagine sullo streaming già impostato di questa collaborazione nell'embed video riportato qui sopra, e sebbene possa fare riferimento a qualcos'altro, sembra proprio che si tratti di un crossover tra Another Eden: The Cat Beyond Time e Chrono Cross.

L'annuncio è fissato per il 4 dicembre alle ore 10:00, giorno in cui scopriremo dunque la verità. Se dovesse trattarsi di una collaborazione con Chrono Cross, diventerebbe piuttosto consistenti anche le voci di corridoio su Chrono Cross Remastered, che potrebbe essere annunciato proprio in tale occasione o nei pressi, visto che una partnership di questo tipo, che recupera un gioco vecchio di 22 anni, sarebbe strana se non ci fosse dietro un rilancio di qualche tipo sul gioco.

Ricordiamo che la settimana scorsa un insider ha parlato di una remaster in arrivo per Chrono Cross, voce riemersa anche con un possibile team di sviluppo definito. A questo punto non resta che attendere eventuali sviluppi sulla questione.