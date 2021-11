Nintendo Switch: settimana del Black Friday migliore di sempre per la console nel Regno Unito

La settimana del Black Friday è stata la migliore di sempre per Nintendo Switch nel Regno Unito. Non solo non aveva mai venduto così tante unità in sette giorni, ma è risultata anche essere la console più venduta in assoluto, come riportato da Christopher Dring di GamesIndustry.biz. La seconda in classifica è stata Xbox Series S, ma con un profondo distacco, a quanto pare di capire.

Il bundle più desiderato è stato quello che comprendeva Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di abbonamento al servizio Nintendo Switch Online.

E PS5 e Xbox Series X? Purtroppo i soliti problemi di scorte le hanno frenate moltissimo, tanto che Xbox Series S da sola ha venduto più di PS5. Di fatto le due console di ultima generazione più performanti continuano a essere difficilissime da trovare nei negozi, reali e virtuali, e molti potenziali acquirenti hanno quindi iniziato a guardare altrove, com'è normale che accada. Microsoft, visto il successo di Xbox Series S, sembra stia sempre di più puntando sulla sua console più economica, come sottolineato da Dring, mentre Sony non riesce proprio a stare al passo con la domanda.

Dring ha anche proposto una classifica delle migliori settimane di Nintendo Switch nel Regno Unito: