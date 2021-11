PS5 Pro e PS5 Slim immaginate in un video concept di Let's Go Digital

PS5 Pro e PS5 Slim non esistono ancora e non ci sono voci di corridoio in merito, anche perché è già difficile trovare una PS5 normale, figurarsi se Sony voglia complicarsi la vita con due nuovi modelli (in realtà si parla di una PS5 Pro per il 2023, stando a una dichiarazione di Sony risalente al 2019, ma è tutto ancora da verificare), ma nel frattempo il sito olandese Let's Go Digital ha deciso di portarsi avanti, concettualizzando le due possibili nuove versioni della console di ultima generazione per mostrarle in video.

L'autore dei due render 3D è Jermaine Smit, conosciuto anche come Concept Creator. La PS5 Pro di Smit ha una cover nera e lucida molto elegante, con una striscia led, posizionata sopra gli sbocchi dell'aria. Il design è davvero unico e molto bello. Per rendere il tutto ancora più credibile, Smit ha riprogettato anche il DualSense, adeguandone le linee a quelle della sua versione della console immaginaria.

PS5 Slim è invece più piccola (naturalmente) ed è colorata di bianco, in linea quindi con la console attualmente sul mercato, anche se la forma è complessivamente meno tozza.

PS5 Pro e Slim ipotizzate da Let's Go Digital

Vale la pena di ribadire che si tratta di due console finte, ossia che ci troviamo di fronte solo a un desiderata di un talentuoso autore, capacissimo come designer e con la grafica 3D, che di tanto in tanto si diverte a ipotizzare come potrebbero essere i futuri apparecchi elettronici legati al mondo dell'intrattenimento (e non solo).

Per l'annuncio di PS5 Pro e Slim non rimane che attendere Sony, nell'eventualità che i due progetti esistano davvero.